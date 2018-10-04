بالورود.. استقبال رسمي لبعثة الزمالك في الرياض

المواطن - مروة نبيل

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة الهلال في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان في استقبال بعثة نادي الزمالك، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، قصي الفواز، وجلس مع عدد من أعضاء مجلس إدارة القلعة البيضاء في صالة الضيافة الخاصة.

ونشر الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لاستقبال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بالورود، وهم يرتدون علم السعودية ومصر.

ومن المُقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الزمالك في السوبر السعودي المصري على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء يوم السبت، على ملعب جامعة الملك سعود.

وضمت قائمة الزمالك لمباراة الهلال كلا من، محمود عبد الرحيم جنش، عماد السيد، عمر صلاح، محمود عبد المنصف، أحمد أبو الفتوح، محمود عبد العاطي “دونجا”، حازم إمام، يوسف أوباما، أيمن حفني، محمد عنتر، أحمد مدبولي، عبد الله جمعة، وإبراهيم حسن.

ويتواجد أيضًا كل من محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود عبد العزيز، محمود حمدي “الونش”، فرجاني ساسي، كابونجو كاسونجو، حمدي النقاز ، حميد أحداد، مصطفى فتحي، عمر السعيد، بهاء مجدي، محمد إبراهيم، محمود عبد المنعم “كهربا”، طارق حامد، محمد أحمد يوسف جمال، محمد عبد السلام، محمود حسن ومحمد حسن عبد الحفيظ.