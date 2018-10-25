بثلاثية.. الهلال يُزيد أوجاع الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الهلال والاتحاد ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الزعيم بثلاثية مقابل هدف على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من فض اشتباك التعادل السلبي سريعًا، عن طريق لاعبه محمد كنو الذي نجح في هز شباك الاتحاد من ركلة جزاء، بعد مرور 8 دقائق فقط على انطلاق المباراة.

وحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على الاحتفال بهدف الزعيم في شباك الاتحاد برفع قميص النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري الذي يحمل رقم 21، لمساندته بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، كما رفعت الجماهير صورة كبيرة لدعمه.

ولم يستمر تقدم الهلال كثيرًا، حيث أدرك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد التعادل في الدقيقة 18 عن طريق نجمه الصربي ألكسندر بيزيتش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ونجح الأسد الفرنسي بافيتيمبي غوميز في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، وأحرز البرازيلي كارلوس إدواردو هدف الهلال الثالث في شباك الاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويمتلك مباراة مؤجلة أمام الاتفاق، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند نقطتين، ليتذيل المسابقة المحلية.

الهدف الأول لنادي #الهلال سجله اللاعب محمد كنو في الدقيقة 8

الهلال 1 : 0 الاتحاد#الهلال_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/rj9WNAgX3a — دوري بلس (@dawriplusksa) October 25, 2018

الهدف الأول لنادي #الاتحاد سجله اللاعب بيزيتش في الدقيقة 19

الهلال 1 : 1 الاتحاد#الهلال_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/f0mbq65O54 — دوري بلس (@dawriplusksa) October 25, 2018

الهدف الثاني لنادي #الهلال سجله اللاعب غوميز في الدقيقة 74

الهلال 2 : 1 الاتحاد#الهلال_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/MRkdBypsqf — دوري بلس (@dawriplusksa) October 25, 2018

الهدف الثالث لنادي #الهلال سجله اللاعب كارلوس إدواردو في الدقيقة 93

الهلال 3 : 1 الاتحاد#الهلال_الاتحاد #دوري_بلس pic.twitter.com/OiiEV7yhOI — دوري بلس (@dawriplusksa) October 25, 2018