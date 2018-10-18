بثنائية الصيعري.. الحزم يفوز على القادسية

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة الحزم والقادسية التي أُقيمت على ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية” في بريدة، ضمن منافسات الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق القصيمي بهدفين مقابل هدف.

وبدأت مباراة الحزم والقادسية بضغط من أصحاب الأرض، أملًا في إحراز هدف مبكر، ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، محمد الصيعري في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة السابعة من أحداث الشوط الأول.

واستمر ضغط لاعبي الفريق لكرة القدم بنادي الحزم مع بداية الشوط الثاني، وأضاف محمد الصيعري الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 47، ونجح نجم القادسية بيسمارك في تقليص الفارق في الدقيقة 52.

وواصل لاعبو الحزم والقادسية تبادل السيطرة على المباراة، وسط محاولات من كلا الفريقين لهز الشباك، إلا أنها انتهت بالفشل، ليحصد الفريق القصيمي نقاط اللقاء الثلاث.

ورفع الفريق لكرة القدم بنادي الحزم رصيده في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 8 نقاط، فيما تجمد رصيد القادسية عند 4 نقاط.

🎥 الهدف الاول لنادي #الحزم سجله اللاعب محمد الصيعري في الدقيقة 7.#الحزم 1 : 0 #القادسية pic.twitter.com/sdJBgP4EGu — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 18, 2018

🎥 الهدف الثاني لنادي #الحزم سجله اللاعب محمد الصيعري في الدقيقة 47 .#الحزم 2 : 0 #القادسية pic.twitter.com/dhQh1zLc2R — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 18, 2018

🎥 الهدف الاول لنادي #القادسية سجله اللاعب بيسمارك في الدقيقة 52 .#الحزم 2 : 1 #القادسية pic.twitter.com/11FSWce3Nk — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) October 18, 2018