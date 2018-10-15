بث مباشر.. مؤتمر سكني الدفعة العاشرة

بث مباشر.. مؤتمر سكني الدفعة العاشرة

2018/10/15
الساعة 1:07 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الإسكان انطلاق المؤتمر الخاص بإعلان أسماء المرشحين في برنامج سكني الدفعة العاشرة.

المواطن“ تقدم لكم بثاً مباشراً لمؤتمر سكني للإعلان عن تفاصيل الدفعة العاشرة.

وكانت وزارة الإسكان، قد أعلنت منتصف الشهر الماضي، عن تفاصيل الدفعة التاسعة لبرنامج “سكني” وذلك بتخصيص 33472 خيارات تمويلية وسكنية.

 

 

 


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