بدء اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات.. هنا رابط التسجيل

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس”، عن فتح باب التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات 1440هـ للمجتازات والمجتازين الذين يرغبون بتحسين درجاتهم في الاختبار.

وأوضح مركز قياس في بيان له، أن آخر موعد للتسجيل في كفايات المعلمين والمعلمات 1440 سيكون يوم السبت الموافق 27 أكتوبر 2018، حيث سيعقد الاختبار في أكثر من 56 مدينة في المملكة، ويمكن للاطلاع عليها من خلال الملف الشخصي في الخدمات الإلكترونية لقياس.

وقال حساب خدمة المستفيدين، بأنه عند إعادة التسجيل في اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات، يتم احتساب الدرجة الأعلى، وأوضح المركز الوطني للقياس أن درجة النجاح في اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات هي 50 للعام والتخصص أما صلاحية الاختبار يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم.

يذكر أن اختبار كفايات المعلمين والمعلمات أحد الاختبارات التي يقدمها مركز قياس، حيث يشمل التخصصات التربوية وغير التربوية، ويعتبر مقياسًا أساسيًا للتحقق من المعايير الوطنية الواجب توفرها في المتقدم والمتقدمة لمهنة التعليم في المملكة، حيث يشكل مقياسًا لمفاضلة الوظائف التعليمية.

ويشمل اختبار كفايات المعلمين والمعلمات اختبارين هما العام والتخصص، حيث إن اختبار العام الذي يغطي المجالات التربوية العامة التي تشترك فيها جميع التخصصات التدريسية، مثل المعرفة المهنية، وتعزيز التعلم، ودعم التعلم، والمسؤولية المهنية.

أما اختبار التخصص فيغطي المجالات الأساسية لكل تخصص من التخصصات التدريسية للمتقدمين لـ 28 تخصصاً.

ويمكن للراغبين بالتسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات للعام 1440 للمجتازين والمجتازات الراغبين بتحسين درجاتهم عبر الرابط التالي (هنا).