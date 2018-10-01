بدء بيع تذاكر سباق فورميلا إي على منصّة شارك

المواطن - واس

تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال السياح القادمين من مختلف دول العالم لحضور فعاليات بطولة “السعوديّة – الدرعيّة إي بري” التي تنطلق في 15 ديسمبر من العام الحالي وتستمر لمدة ثلاثة أيام والاستمتاع بمشاهدة سباقاتها، حيث تعد هذه البطولة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وأوّل حدث رياضي في المملكة يفتح أبوابه للجماهير من مختلف دول العالم ، حيث تقدم منصة “شارك” على الرابط (هنا)، وتوفر للجماهير الراغبة في القدوم إلى المملكة خدمة شراء تذاكر السباقات، وخاصيّة التقدم للحصول على تأشيرة دخول للراغبين في حضور السباق من خارج المملكة.

وستشهد الدرعيّة فعاليات غنائيّة وترفيهية وثقافيّة كبرى، احتفاءً باستضافة البطولة ، وهو ما سيحفّز عدداً من الجماهير للحضور .

من جانبه، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في تصريح صحفي: ” عندما تستضيف أبطال العالم فكل الجماهير من حول العالم ترغب في شراء التذاكر والحضور لمشاهدة الأبطال، أريد أن يشاهد العالم ما يحدث في المملكة، أريدهم أن يشاهدوا وطننا ويتعرفوا على مواطنينا على أرض الواقع، وأفضل سبل التعرف على المملكة تكمن في أن تزورها بنفسك، وهذه هي الفرصة سانحة للجميع ، والكل مرحب به في المملكة “.

وأضاف سموه : “نحن محظوظون جداً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وما كنا لنخطو هذه الخطوة من دون دعم سموه غير المحدود ، وأتمنى أن تكون هذه بداية لأحداث أكبر في المستقبل نستطيع من خلالها الترحيب بالجميع ” .

ويعد احتضان مدينة الدرعيّة التاريخية ـ فعاليات السباق فرصة إضافيّة للسياح من حول العالم، للتعرف على أحد أبرز المواقع التاريخيّة، وستحصل الجماهير القادمة من خارج المملكة على تأشيرة دخول لمدّة 14 يوماً إلى المملكة بسعر 640 ريالاً سعودياً.

وتسمح التأشيرة للقادمين إلى الفعاليّة بحريّة التنقل داخل المملكة باستثناء الأراضي المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وسيطلب من المتقدمين تعبئة بياناتهم الشخصية، ورفع صورة شخصية ونسخة من جواز السفر، وستتمكن وزارة الخارجيّة من الرد على المتقدم ، وبعد الدفع، ستصل التأشيرة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم لطباعتها واستخدامها للدخول إلى المملكة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ فورميلا إي أليخاندرو غاغ “: “نحن أول فعالية في المملكة سيطبق من خلالها نظام التأشيرة لمن يرغب في حضور السباق ، وأعتقد أنه أمر آخر يعكس انفتاح المملكة حالياً للسياحة ونسعد بأن نكون جزءاً منه”.

من جانبها قالت صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد الأمين العام للجنة المحلية المنظمة لسباق “فورميلا إي”: ” سيزورنا السياح من مختلف دول العالم ليشاهدوا وطننا ويشعروا بطاقة شبابه وبناته على أرض الواقع ، ويتعرفوا عن قرب على ثقافتنا وتقاليدنا الراسخة وشعبنا المتعلم والمتحمس والشغوف باستضافة هذا النوع من الفعاليات على أرض وطن”.

يشار إلى أن أسعار التذاكر تبدأ من 395 ريالاً سعودياً للحضور على المدرجات والحصول على بطاقة دخول للفعاليات المصاحبة، التي تمكن للجماهير شراءها عبر الموقع التالي (هنا)، فيما سيكون عدد التذاكر المتاح للسياح من خارج المملكة هو تذكرة للشخص الواحد.