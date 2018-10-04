بدء بيع تذاكر مباراة النصر والحزم الخميس

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي النصر عن بدء بيع تذاكر مباراة الحزم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عصر يوم الخميس وحتى العاشرة مساءً، في متجر العالمي.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة النصر والحزم كالتالي؛ 30 ريالًا العائلات والواجهة، 300 ريال المنصة الفضية، و500 ريال المنصة الذهبية، على أن تكون المقاعد خلف المرمى مجانًا، بناءً على توجيهات رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر نظيره الحزم، مساء يوم الجمعة، في الجولة الخامسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، فيما يقع الحزم في المركز الثامن بـ5 نقاط.