بدء تطبيق اختبارات قياس عبر الحاسب الآلي في هذه المناطق

المواطن - واس

أجرى المركز الوطني للقياس في هيئة تقويم التعليم الأسبوع الماضي، تطبيق أول اختباراته في المقرات المحوسبة في محافظتي الحناكية وطريف.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير الاتصال والعلاقات والإعلام في المركز إبراهيم الرشيد أنه ضمن خطة المركز الاستراتيجية الهادفة إلى تحول الاختبارات التي يقدمها المركز للمستفيدين من اختبارات ورقية إلى محوسبة من خلال مقرّات ثابته ودائمة تقدم الخدمة يوميًّا، تم – ولله الحمد- بدء تشغيل مقر الاختبارات المحوسبة في محافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وكذلك مقر الاختبارات المحوسبة في محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، مشيرًا إلى أن المقرات التي يجري فيها تطبيق اختبارات المركز بلغ عددها حتى الآن أكثر من 80 مقرًّا للرجال والنساء موزعة على جميع مدن ومحافظات المملكة، والعمل جارٍ على تجهيز مقرات جديدة في عدد من مناطق المملكة.

وأضاف أنه تم أيضًا بدء تطبيق اختبارات المركز عبر الحاسب الآلي في محافظة خيبر، وذلك من خلال عربة “قياس” المتنقلة، وهي عربة أطلقها المركز عام 1437هـ، تحتوي على أحدث التقنيات لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات بإجراء عدد من الاختبارات التي يقدمها المركز، حيث تأتي هذه الخدمة ضمن الخطة الاستراتيجية التي ينفذها المركز لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين الذين تبعد عنهم مقرات الاختبارات، لكي يتمكنوا من إجراء الاختبارات عبر الحاسب الآلي.

وأكد الرشيد أن مراكز الاختبارات المحوسبة تتميز بتلبية رغبات المختبرين؛ من حيث جعل الاختبار متاحًا طوال العام، والعدالة في بيئة وظروف الاختبار من خلال توفير المعايير نفسها في جميع المقرات من حيث التجهيزات والمواصفات والإجراءات، وتوفير مقرات الاختبارات بتوزيع جغرافي مناسب يشمل جميع مناطق المملكة، وتقديم أسئلة مرئية ومسموعة بجودة عالية، وتطوير إجراءات التحقق من الهوية بسرعة وضمان أكبر، وأخذ البصمة الكفية وصورة المختبر والتوقيع إلكترونيًّا، إضافة إلى السرعة في إعلان النتائج.

وبين أن طريقة التسجيل في الاختبارات المحوسبة مشابهة للطريقة المعتادة للتسجيل في اختبارات المركز الأخرى، حيث يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمركز، ومن ثم استقبال رسالة SMS لتأكيد الحجز في الاختبار، وبعد تسديد المقابل المالي تتاح إمكانية تأجيل الاختبار في أي وقت ما عدا الاجازات الرسمية والأعياد، وفي أي مكان حسب توافر المقاعد في مقرّات الاختبارات المحوسبة، علمًا أن هناك مراعاة لمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة ومنهم ضعيفو البصر والمعاقون حركيًّا، حيث صُممت لهم غرف خاصة مهيأة بجميع احتياجاتهم.

ونوّه إلى أن المركز يقدم جميع الخدمات المساندة للمستفيدين عبر وسائل التواصل المختلفة، ويستقبل الملاحظات ويجيب عن الاستفسارات من خلال مركز الاتصال على الرقم الموحد 920033555 من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 8:00 مساءً، وعبر شبكات التواصل الاجتماعية @QiyasOnline.