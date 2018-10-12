بدأت بالوزير ونائبه.. إلزام منسوبي الخدمة المدنية بتوقيع مدونة السلوك الوظيفي

المواطن - واس

ألزمت وزارة الخدمة المدنية جميع منسوبيها بالتوقيع على “مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة”؛ وذلك استمرارًا لالتزامها بمعايير أخلاقيات العمل، وحرصًا منها على تعزيز قيم الخدمة المدنية، والارتقاء بمستوى الجودة، وتطوير الأداء وخدمة الموظفين.

وكان في مقدمة الموقعين على المدونة وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، ونائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، ومساعد وزير الخدمة المدنية محمد السلمي، وفريق الاستقطاب وتمكين التوظيف.

وسوف يستكمل جميع منسوبي ومنسوبات الوزارة التوقيع على المدونة خلال الأيام القادمة.