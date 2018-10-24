بدأ بمهبط الطائرة.. فريق علمي سعودي يمسح المواقع الأثرية في الهدا والشفا

المواطن - الطائف

ينفذ فريق علمي من قطاع الآثار والمتاحف وقطاع المناطق بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني برئاسة الدكتور ضيف الله بن ذعار العتيبي، بمشاركة عدد من الباحثين والمختصين بالآثار والتراث الوطني وفرع هيئة السياحة والتراث الوطني في محافظة الطائف عملية مسح أثري لمحور السياحي (الهدا-الشفا)، الذي يعتبر أحد أهم المشاريع السياحية الرائدة وتعمل على تنفيذه الهيئة بالشراكة مع عدد من الجهات ذات العلاقة يأتي في مقدمتها وزارة البيئة والزراعة والمياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة النقل.

واستهل الفريق أعماله بلقاء محافظ الطائف سعد الميموني على هامش أعمال ورشة العمل التي أقيمت الأسبوع الماضي وتمحورت حول مبادرات الهيئة في تطوير المشاريع السياحية وقد استمع الفريق إلى توجيهاته، كما اطلع الفريق الأثري المحافظ على بعض الأعمال التي نفذت والتي سيعمل الفريق على تنفيذها خلال هذا العام.

وأشار رئيس الفريق العلمي الدكتور ضيف الله العتيبي إلى أن هذا المشروع يستهدف المواقع الأثرية الواقعة على طول المحور السياحي (الهدا-الشفا) بتسجيلها وتوثيقها وتقديم معلومات تاريخية وحضارية لتكون ضمن الفعاليات السياحية التي تزخر بها المنطقة.

ولفت إلى أن الفريق قد بدأ بموقع ريع شميسة والذي يعرف محلياً لدى سكان المنطقة بـ”مهبط الطائرة” (وهو مكان مرتفع يبعد قرابة 12كلم عن طريق الشفا باتجاه الجنوب الغربي للمشروع)، ويعتبر أحد المواقع التي اشتمل عليها المسار السريع في خطة أعمال المشروع ويمكن من خلال هذا الموقع كشف تخوم منطقة تهامة والنواحي الغربية والجنوبية الغربية من الطائف.

وأضاف العتيبي أن الفريق سجل بعض المعالم الأثرية في الموقع تمثلت في دائرة حجرية قطرها الخارجي 4.15م، ومن المؤكد أن هذه المعالم متصلة بأخرى تنحدر باتجاه الأسفل ومن المتوقع أن تكون سلسلة من الدوائر الحجرية المتصلة والتي تعتبر نموذجاً شائعاً في أراضي المملكة، مشيراً إلى أنه من ضمن ما تم رصده وحدات معمارية ذات غرف متعددة مبنية من الكتل الحجرية كما يحتوي بعضها على أفنية داخلية غير منتظمة الشكل، ومرافق زراعية مبنية من الأحجار وأيضاً تم العثور في منطقة غير بعيدة من هذا الموقع بقايا ركامات حجرية تمثل مقابر ربما تعود في تاريخها إلى فترة ما قبل الإسلام.

كما أوضحت النتائج الأولية العثور على عدد من المعالم الأخرى والكتابات العربية القديمة والإسلامية خاصة وأن المنطقة غنية بمواقع الآثار والتراث الحضاري.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تنفذ هذا العام الموسم الأول لأعمال مسح المحور السياحي (الهدا-الشفا) كأحد أعمال التطوير لهذا المحور الهام في محافظة الطائف والذي يأتي ضمن المبادرات الرائدة التي تساهم فيها الهيئة ضمن رؤية المملكة 2030م، وذلك بتوجيه من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الذي يولي اهتماماً كبيراً بأهمية الآثار كمكتشفات ذات بعد تاريخي والتي تعكس عمق الحضارة في الجزيرة العربية الضاربة في القدم.