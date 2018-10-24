بداية تجارية وكلمة مرتقبة لولي العهد.. اليوم الثاني من دافوس الصحراء

المواطن - الرياض تصوير: أثير الحربي

بدأت صباح اليوم الأربعاء جلسات اليوم الثاني من مبادرة مستقبل الاستثمار.

واستأنف منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار أولى جلساته اليوم بعنوان “بيئة أفضل للأعمال التجارية”.

ومن المقرر أن يلقي ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، كلمة اليوم للكشف عن صفقة “رائعة” تحمل رقمًا كبيرًا خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض.

ويأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه السعوديون وخبراء الاقتصاد مفاجأة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، التي أعلن عنها خلال حواره الأخير إلى وكالة بلومبيرغ، والخاصة بصفقة وصفها بـ”الرائعة” وستحمل رقمًا كبيرًا، ويُعلن عنها في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار.

وقال ولي العهد عن الصفقة المنتظرة: إنها في مجال بعيد عن النفط، متابعًا أن هذه الصفقة هي ما يحدث في المملكة العربية السعودية لذا هناك صفقة واحدة في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها.

وشهد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أمس الثلاثاء، 25 اتفاقية بقيمة إجمالية 212 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 56.5 مليار دولار أميركي، وسط زخم سياسي واقتصادي كبيرين يعكس مكانة المملكة وثقلها السياسي والاقتصادي في المملكة والعالم.

ووقعت 15 اتفاقية لصالح شركة أرامكو و3 اتفاقيات لصالح وزارة النقل والهيئات التابعة لها، فيما ستشهد الجلسات الباقية التوقيع على الاتفاقيات الأخرى.