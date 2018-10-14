بدر بن عبدالله في مصر .. يرأس وفد السعودية في اجتماع وزراء الثقافة

المواطن- القاهرة

التقى صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، في العاصمة المصرية أمس، بمعالي وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية إيناس عبد الدايم.

وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الشقيقين وتبادل الأحاديث الودية.

مما يذكر أن سمو وزير الثقافة يزور مصر حاليًا ليرأس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات الدورة الـ (21) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الإليكسو)، بمشاركة 16 دولة عربية.

وتناقش فعاليات الدورة الجديدة على مدى يومين المشروع الثقافي العربي أمام التحديات الراهنة، والأدوار الثقافية في ترسيخ الهوية العربية، وكيفية مواجهة التحديات الثقافية، والوسائل والآليات نحو إنتاج ثقافي عربي متكامل ومستدام، وأدوار الثقافة العربية في تعزيز الحوار والتواصل مع العالم.

كما تهدف إلى تعزيز الانتماء والولاء والفخر بالذات، وخلق جسور عديدة تعمل على جمع روافد الثقافة العربية في إطار قومي واضح.