بدر بن عبدالله يشهد احتفال الثقافة المصرية بمناسبة 60 عاماً على إنشائها

المواطن - واس

شهد صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة، الحفل الذي أقامته وزارة الثقافة المصرية بمناسبة بذكرى مرور 60 عامًا على إنشائها، وذلك في مقر الأوبرا المصرية بالقاهرة يوم أمس.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، معالي وزيرة الثقافة بجمهورية مصر العربية الدكتورة إيناس عبد الدايم وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم بجامعة الدول العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي.

وتخلل الحفل عرض عدد من اللوحات الفنية الفلكلورية في ساحة الأوبرا واستعراض مجموعة من الوثائق التاريخية التي تناولت التطور الذي شهدته وزارة الثقافة المصرية منذ إنشائها قبل 60 عامًا وحتى اليوم، كما تم خلال الحفل تقديم عروض الأوركسترا.

وتسلمت وزيرة الثقافة المصرية خلال الحفل شعلة الدورة الـ (21) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي من وزير الثقافة التونسي الدكتور محمد زين العابدين رئيس الدورة السابقة للمؤتمر، وذلك بحضور معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط ومعالي وزراء الثقافة العرب ووفود 16 دولة عربية.

يذكر أن صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان وزير الثقافة يزور مصر حاليًا لترؤس وفد المملكة العربية السعودية المشارك في اجتماعات الدورة الـ (21) لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية في الوطن العربي، التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية على مدى يومين بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، بمشاركة 16 دولة عربية.

وأكدت وزيرة الثقافة المصرية في كلمة خلال الحفل حرص بلادها على التواصل مع البلدان العربية في المجالات الثقافية ولتأسيس دعائم العمل العربي المشترك.

ودعت إلى أهمية التواصل الثقافي بين المجتمع العربي والمجتمعات الأخرى لما للعالم العربي من رصيد ثقافي ومكونات يمكن البناء عليها للتواصل مع الآخرين، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات والشعوب.

من جانبه، قال وزير الشؤون الثقافية التونسي الدكتور محمد زين العابدين في كلمته ” إن التعاون العربي المشترك خاصة في مجال الثقافة سيساعد على تعزيز الإبداع والتنمية التي تعد مرجع الشعوب لمستقبل أفضل”.

وأوضح أن المؤتمر يعد رهانًا كبيرًا على ما توليه وزارت الثقافة في الدول العربية من أهمية بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) لقيمة الثقافة العربية.

وأشار إلى أن المؤتمر يحمل مسؤولية اجتماعية وفكرية وإبداعية وليست ثقافية، مؤكدًا أن التنمية الثقافية وتنمية المواهب من الرهانات التي تواجه المؤتمر.

بدوره، قال المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الدكتور سعود هلال الحربي إن مؤتمر وزراء الثقافة العرب الذي ينعقد حاليًا في مصر يقام في الزمان والمكان المناسبين حيث يتزامن مع الاحتفال بمرور 60 عامًا على إنشاء وزارة الثقافة المصرية التي تعد وزارة للثقافة العربية.

وأكد خلال كلمته أن المؤتمر يعد فرصة كبيرة لتبادل الأفكار التي تشغل المجتمع العربي، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من المعتقدات التي تتعارض مع القيم الإنسانية مثل التطرف والإرهاب والغلو.

وقدمت وزيرة الثقافة المصرية خلال الحفل درعًا تذكاريًا تكريمًا للمدير العام السابق للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الراحل الدكتور عبدالله محارب تسلمه المدير العام للمنظمة الدكتور سعود هلال الحربي.