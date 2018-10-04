برئاسة وزير الإعلام.. تفاصيل الاجتماع الـ15 لهيئة الإذاعة والتليفزيون

المواطن - واس

رأس وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في الرياض اليوم، اجتماع مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الـ12، بحضور أعضاء المجلس.

وأكد وزير الإعلام في مستهل الاجتماع، أهمية التطور الكبير الذي تشهده هيئة الإذاعة والتلفزيون المتمثلة في النقلة الشاملة بمحتوى البرامج التلفزيونية ونوعية البث الذي أدى إلى زيادة في نسبة المشاهدة لقناتي السعودية و SBC.

كما أشاد المجلس بما قُدّم من برامج خلال شهر رمضان المبارك وتزامن مع انطلاق القناة الجديدة SBC التي حققت المركز الثاني في نسبة المشاهدة على مستوى القنوات الحكومية والخاصة.

وعقب ذلك ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عدداً من التوصيات والقرارات التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس، منها الموافقة على الحساب المالي الختامي للهيئة للسنة المالية (2017م)، والموافقة على التقرير السنوي للهيئة للعامين (2016-2017م)، كما أصدر المجلس مجموعة من الترقيات لعدد من القيادة الإدارية بالهيئة.