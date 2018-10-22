برانسون خارج فيرجن هايبر لوب وان .. وابن سليم: ملتزمون بدعم اقتصاد المملكة

المواطن - الرياض

استقال ريتشارد برانسون من منصبه كرئيس لشركة فيرجن هايبر لوب وان، حيث أكد أن الشركة بحاجة إلى رئيس نشط بشكل أكبر.

وقال برانسون: إن في هذه المرحلة من تطور الشركة يشعر أنها بحاجة إلى رئيس للشركة أكثر عملية يمكن أن يركز على الأعمال وهذه الفرص، موضحًا أنه سيكون من الصعب عليه الوفاء بهذا الالتزام؛ لأنه خصص بالفعل الكثير من وقته للمشروعات الخيرية وللعديد من الأعمال داخل فيرجن جروب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن برانسون تعليق مسؤولياته الإدارية لدى مشروعين سياحيين ينفذهما في المملكة، وذلك على خلفية اختفاء المواطن جمال خاشقجي في ذلك الوقت قبل أن تُعلن وفاته.

ومن جانبه، وبحسب بيان للعضو في مجلس فيرجن هايبرلوب ون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم قال: “باعتبارنا أول المستثمرين في ميناء جدة منذ 20 عامًا فإننا ملتزمون بدعم جهود المملكة في تطوير اقتصادها، ولا شك أن التجارة والبنية التحتية هما أركان رئيسية في دعم النمو، بالإضافة إلى التقنية والأتمتة، ونحن نعمل بشكل وثيق مع الحكومة من أجل استكشاف الفرص الجديدة لهذا النمو”.

وتابع ابن سليم: “بصفتنا شركاء للحكومة السعودية فإننا ملتزمون بدعم الرؤية السعودية 2030، وبهذا فإننا نهدف إلى تحقيق قيمة مضافة على المدى البعيد من خلال تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة التي تحقق مصلحة الجميع”.