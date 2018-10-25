برايان وراموس الاتفاق يتسلمان جائزة الأفضل بالجولة السادسة

المواطن - محمد سمعه

تسلم اللاعب الأوروغوياني برايان أليمان نجم نادي الاتفاق، ومواطنه ليوناردو راموس مدرب الاتفاق جائزتي أفضل لاعب ومدرب عن الجولة السادسة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الثنائي قادا نادي الاتفاق للفوز على الأهلي بسداسية مقابل هدفين، في مباراة أقيمت يوم السبت الماضي وصُنفت كأمتع مباراة أقيمت في الجولة السادسة.

وتألق أليمان في مباراة الأهلي، حيث سجل الهدف السادس للاتفاق بجانب مساهمة تمريراته الحاسمة في تسجيل باقي زملائه لأهداف في شباك محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي.

سيواجه الاتفاق، فريق الحزم اليوم ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتطلع الاتفاق لتحقيق فوزه الثاني على التوالي.

يحتل الاتفاق المركز الخامس في ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 11 نقطة.