برشلونة ضد الإنتر .. سباليتي يستدعي القوة الضاربة لموقعة الكامب نو

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباراة برشلونة ضد الإنتر ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا المُقرر إقامتها، مساء يوم غد الأربعاء، في ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني.

واستدعى مدرب النيراتزوري، لوتشيانو سباليتي القوة الضاربة لقائمة مباراة برشلونة ضد الإنتر في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، أملًا في العودة بنتيجة إيجابية من الكامب نو.

وشهدت قائمة النيراتزوري لمباراة برشلونة ضد الإنتر في الجولة الثالثة، عودة الثنائي إيفان بيريسيتش ومارسيلو بروزوفيتش، بعد التأكد من جاهزيتهما، فيما يغيب رادجا ناينجولان، لمعاناته من الإصابة.

وجاءت قائمة النيراتزوري في مباراة برشلونة ضد الإنتر كالتالي؛ هاندانوفيتش، باديلي، بيرني، فرساليكو، دي فري، رانوكيا، أسامواه، ميراندا، دي أمبروزيو، سكرينيار، فيتشينو، بورخا فاليرو، بيريسيتش، بروزوفيتش، إيكاردي، لوتارو مارتينيز، كيتا بالدي، بوليتانو، وكاندريفا.

وقبل مباراة برشلونة ضد الإنتر في الجولة الثالثة، يحتل الفريق الكتالوني صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، يليه النيراتزوري بنفس الرصيد، ولكن فارق الأهداف لصالح البارسا، ثم توتنهام وآيندهوفن بدون رصيد.