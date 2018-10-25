برشلونة يتحدى الريال لضم نجم مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يريد نادي برشلونة الإسباني، التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية ذكرت أن برشلونة سيتحرك للتعاقد مع بوغبا في الوقت الذي يُقرر فيه اللاعب الفرنسي الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر.

وفي حال رحيل بوغبا، فإن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد سيتجه للتعاقد مع اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني كان اهتم بالتعاقد مع بوغبا بجانب نادي يوفنتوس الإيطالي في الفترة الأخيرة.

تُوج بوغبا مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم عام 2018 في روسيا بعد الفوز على المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية.

ويذكر أن بوغبا كان انضم لنادي مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.