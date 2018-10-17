برشلونة يستنجد بنجم توتنهام

المواطن - محمد سمعه

يفكر نادي برشلونة الإسباني، بقيادة مدربه إرنستو فالفيردي، في التعاقد مع اللاعب البلجيكي توبي ألدرفيريلد مدافع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت صحيفة الميرور الإنجليزية إلى أن برشلونة يريد التعاقد مع ألدرفيريلد لتعويض غياب كل من البلجيكي توماس فيرمايلين والفرنسي صامويل أومتيتي بسبب الإصابة.

وسيتنافس نادي برشلونة مع ناديي إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي والراغبين في التعاقد مع ألدرفيريلد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان ألدرفيريلد شارك مع المنتخب البلجيكي ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا، وساهم في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث في البطولة.

وسينتهي عقد ألدرفيريلد الحالي مع نادي توتنهام بنهاية الموسم الجاري، ولا يرغب اللاعب بتجديد عقده مع النادي اللندني.

ويسعى نادي برشلونة لتعزيز صفوفه بضم صفقات من العيار الثقيل، خاصة أن النادي الكتالوني ينافس على لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري.

سبق لنادي برشلونة الاهتمام بالتعاقد مع الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لكن اليونايتد رفض التفريط في اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

تُوج نادي برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2015، بعد الفوز على نادي يوفنتوس بثلاثية مقابل هدف في نهائي شهير أقيم في العاصمة الألمانية برلين.

ويطمح برشلونة للفوز باللقب السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا والتأهل لبطولة كأس العالم للأندية في عام 2019.