برشلونة يُقرر طرد فيدال في يناير

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني قرر بيع اللاعب التشيلي أرتورو فيدال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وكان فيدال نشر منشورًا عبر حسابه في الإنستجرام أعرب فيه عن غضبه بسبب عدم المشاركة مع برشلونة في مباراة توتنهام هوتسبير الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا والتي أقيمت على ملعب ويمبيلي في مدينة لندن البريطانية.

وقالت مجلة دون بالون الإسبانية: إن نادي برشلونة لن يمانع رحيل اللاعب أرتورو فيدال في يناير المقبل، مقابل الحصول على مبلغ مالي يتراوح من 50 مليون إلى 60 مليون يورو.

وكان فيدال انضم إلى صفوف برشلونة صيف العام الحالي قادمًا من نادي بايرن ميونيخ الألماني.

شارك فيدال مع منتخب تشيلي في بطولتي كوبا أميركا عامي 2015 و 2016، كما نجح في التواجد مع منتخب بلاده في بطولتي كأس العالم 2014 بالبرازيل وفي بطولة كأس العالم للقارات والتي أقيمت صيف العام الماضي في روسيا.

لم يتأهل منتخب تشيلي إلى بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.