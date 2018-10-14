برلماني مصري: المملكة ليست لقمة سائغة للطامعين والكاذبين

المواطن - القاهرة

شدد الكاتب والبرلماني المصري مصطفى بكري على أن المملكة لم ولن تكن يومًا لقمة سائغة للطامعين والكاذبين رافضًا التهديدات الغربية بفرض عقوبات عليها على خلفية اختفاء الكاتب جمال خاشقجي في تركيا مطلع الشهر الجاري.

وقال النائب المصري إن البيان الذي بثته وكالة الأنباء السعودية والذي أكد فيه مسؤول سعودي رفض التهديدات بفرض عقوبات اقتصادية على السعودية وتأكيده أن المملكة سترد بعقوبات أشد، يؤكد أن المملكة لن تسمح بالابتزاز والتهديد بزعم ارتكابها جريمة كاذبة ضد أحد مواطنيها.

وأضاف بكري أن هذا الرد السعودي الحاسم هو رسالة لكل من يعنيهم الأمر، أن بلاد الحرمين الشريفين لن تقبل أن تكون لقمة سائغة للطامعين والكذابين، وأن هذا السيناريو الكاذب عن مسؤوليتها في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي هو مجرد أكذوبة تستهدف المملكة وابتزازها، وإخضاعها للأطماع الأمريكية والغربية.