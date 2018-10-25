برنامج إلكتروني في صحة القصيم لمتابعة جاهزية 130 سيارة إسعاف

المواطن - القصيم

كشف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيم الخمعلي عن بدء صحة المنطقة تطبيق برنامج إلكتروني لمتابعة جاهزية سيارات الإسعاف، والذي يتيح للمنشآت الصحية التي لديها نقل إسعافي من التأكد من جاهزيتها إلكترونياً وبشكل يومي، بإشراف ومتابعة من إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بالمديرية.

وأشار المدير العام أن البرنامج الإلكتروني روعي فيه تمكين المنشآت الصحية من تسجيل الفحص اليومي لجاهزية سيارات الإسعاف، ومتابعة إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي لعمليات الفحص اليومي والأسبوعي والشهري من خلال تقارير إلكترونية، إضافة إلى متابعة عمليات إصلاح الأعطال.

وأضاف مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، أن الاستفادة من التقنية الحديثة وتسخيرها لتطوير الخدمات الصحية مطلب ضروري وهو ما نعمل عليه في جميع الإدارات، مشيداً بتعاون مستشفى الحياة بمحافظة عنيزة في التعاون على تنفيذ مثل هذه البرامج التي تطور من أداء النقل الإسعافي بالمنطقة.

وكان المدير العام قد شهد اليوم الخميس بدء العمل بالبرنامج الإلكتروني لمتابعة جاهزية سيارات الإسعاف بالتعاون مع مستشفى الحياة بمحافظة عنيزة، وذلك بعد أن اطلع على جاهزيته والخطوات والأدوار التي يقوم بها.

وقدم مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي الدكتور إبراهيم الثويني شرحاً للمدير العام عن أهداف البرنامج والمميزات والخدمات التي يقدمها للمنشآت الصحية التي يوجد بها نقل إسعافي من متابعة دورية ومستمر للفحص الخاص بجاهزية سيارات الإسعاف التي يبلغ عددها قرابة 130 سيارة إسعاف، مثمناً جهود إدارة مستشفى الحياة بعنيزة وإدارة المشاركة المجتمعية بالشؤون الصحية بالمنطقة، على اهتمامه ودعمهم لهذا البرنامج.