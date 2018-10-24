برنامج تنفيذي لتسهيل التنقلات الآمنة وإعادة الإدماج للصوماليين العائدين من اليمن

المواطن - واس

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم، برنامجًا تنفيذيًا مع المنظمة الدولية للهجرة، يتم بموجبه تسهيل التنقلات الآمنة وإعادة الإدماج المستدام للعائدين الصوماليين من اليمن، بقيمة مليوني دولار أمريكي.

ووقعّ البرنامج معالي المستشار بالديوان الملكي الشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.

وأوضح الدكتور عبدالله الربيعة – في تصريح صحفي – أنه بفضل من الله تعالى ودعم الحكومة الرشيدة – أيدها الله – جرى اليوم توقيع عقد مع المنظمة الدولية للهجرة لتسهيل التنقلات الآمنة وإعادة الإدماج المستدام للعائدين الصوماليين من اليمن، حيث سيقدم المركز مساهمة مالية للمنظمة لتقديم المساعدة في العودة التلقائية، والاستقبال والمساعدة في النقل لمواصلة السفر، وإعادة الإدماج المجتمعي، وبناء القدرات، سوف يستفيد منه 8 آلاف شخص في أرض الصومال، وبربرة، وبونتلاند، و بوساسو، وجنوب وسط الصومال.