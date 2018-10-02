برهم صالح يكلف عادل عبدالمهدي بتشكيل حكومة العراق

المواطن - متابعة

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، عادل عبدالمهدي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

والمعروف أن عادل عبدالمهدي المنتفكي هو سياسي عراقي من مواليد 1942 في البتاوين، بغداد، شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في البلاد منذ عام 2005 حتى 2011، وهو أحد قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.

تدرج عادل عبدالمهدي في كثير من المناصب الرسمية كان آخرها وزير النفط في الحكومة العراقية خلال الفترة من 2014 إلى 2016.

وكان برهم صالح قد أدى اليوم اليمين الدستورية، بعد انتخابه رئيسًا للعراق وحصوله على تأييد غالبية أعضاء البرلمان العراقي حيث حصل على 219 صوتًا مقابل 22 صوتًا لفؤاد حسين.

والمعروف أن برهم صالح هو سياسي كردي عراقي ولد عام 1960 في مدينة السليمانية، شغل منصب رئيس حكومة إقليم كردستان مرتين، وهو متزوج وله ولد وبنت.

شغل برهم صالح منصب حكومة إقليم كردستان للفترة من كانون الثاني 2001 وحتى منتصف 2004.

وبعد سقوط نظام حزب البعث في العراق، تولى منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة عام 2004، ومن ثم وزيرًا للتخطيط في الحكومة العراقية الانتقالية عام 2005 ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء في أول حكومة منتخبة عام 2006، حيث تولى مهمة الملف الاقتصادي رئيسًا للجنة الاقتصادية.