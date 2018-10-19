بروس ويليس يقع في الفخ.. باع ضيعته بثلث الثمن

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يبدو أن الممثل الأمريكي بروس ويليس، وقع ضحية جهله بارتفاع الأسعار في ولاية إيداهو الأمريكية حيث تقع ضيعته، التي تبلغ مساحتها 20 فدانا.

وباع ويليس ضيعته بمبلغ 5.5 مليون دولار وهو يعادل ثلث الثمن الذي طلبه في الأصل وهو 15 مليون دولار عندما عرض المنزل للبيع عام 2011.

وتولى ترافيس جوناس -وهو وسيط عقاري في شركة إنجيل وفولكرز صن فالي- عملية بيع المنزل في بلدة هايلي الصغيرة منذ عامين.

وقال جوناس إن المنزل الرئيسي ومساحته 780 مترا مربعا يضم 6 غرف نوم.

ويضم أيضًا، بيت ضيافة وصالة رياضية ومسبحا بتدفئة غير مغطى، وألعابا مائية بنيت بعد شراء ويليس المنزل في 2003.

والمعروف أن والتر بروس ويليس من مواليد 19 مارس 1955 وهو ممثل ومطرب وكاتب سيناريو أمريكي، حصل على جائزة الإيمي مرتين كأفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي عام 1987 عن دوره في مسلسل إضاءة قمر، وعام 2000 جائزة ضيف الشرف البارز عن دوره في مسلسل الأصدقاء، كما حصل على جائزة الغولدن غلوب 1987 كأفضل ممثل تلفزيوني في مسلسل كوميدي أو موسيقي عن دوره في مسلسل إضاءة قمر.

حصل كذلك على وسام ولقب “قائد الفنون والآداب” التي تمنحها جائزة الثقافة الفرنسية. من أشهر أدواره السينمائية هي أدواره في سلسلة أفلام داي هارد. حقق النجم الأمريكي الشهير بروس ويليس نجاحات جماهيرية كبيرة.

خاض ويليس أول تجربة احترافية في مسيرته عندما اختير من بين 3000 شخص، للمشاركة بالتمثيل في مونلايت (1985–1989) مسلسل هزلي رومنسي بجانب سيبيل شيبارد، بدور مخبر خاص واثق بنفسه مغرور يدعى ديفيد أديسن وذلك عام 1985.

بقيت أدواره بسيطة حتى ظهر في الفيلم الشهير الذي حطم شباك التذاكر الأمريكي داي هارد عام 1989، لعب فيه دور الشرطي جون ماكلاين، وأصبح ويليس بطل أفلام الحركة وأحد نجوم هوليوود.

مثل بعدها دور جندي عائد من حرب فيتنام المريض نفسيا والذي يحتم عليه رعاية ابنة أخته اليتيمة في فيلم إن كنتري. قام بروس بعد ذلك بمشاركة بصوته فقط في فيلم انظر من يتكلم؟ في نفس السنة.