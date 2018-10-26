بسبب السوبر السعودي المصري .. الأهلي يُثير غضب الزمالك

المواطن - مروة نبيل

أثار قرار مشاركة النادي الأهلي في مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الاتحاد، غضب مسؤولي الزمالك، ونجمه السابق أحمد حسام ميدو.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الأهلي، محمود الخطيب، مساء الخميس، أن المارد الأحمر لم يرفض نهائيًّا اللعب مع الأشقاء في السعودية، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بالمواعيد فقط، التي لم تكن مناسبة.

وشدد الخطيب على أن أكثر ما ضايقه هو ترجمة البعض لما حدث بشكل خاطئ، ومحاولة البعض الآخر توسيع الفجوة بين الأهلي وبين الأشقاء في السعودية.

وبعد تصريحات الخطيب، أعرب المشرف على فريق الكرة في الزمالك، أمير مرتضى منصور، استغرابه من رغبة النادي الأهلي بالمشاركة في مباراة السوبر السعودي المصري.

وأكد أمير مرتضى منصور، أن الزمالك هو الأحق بالمشاركة في مباراة السوبر السعودي المصري أمام الاتحاد؛ لأن هذه المواجهة بين بطلي الكأس في الدولتين، موضحًا أن مشاركة القلعة البيضاء أمام الهلال كانت بسبب اعتذار النادي الأهلي بطل الدوري المصري.

وأبدى نجم نادي الزمالك السابق، أحمد حسام ميدو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، استياءه من موقف النادي الأهلي بالمشاركة في مباراة السوبر السعودي المصري، مُطالبًا بمشاركة القلعة البيضاء أمام الاتحاد.

وقال ميدو: “يجب أن يحارب مسؤولي الزمالك على مشاركة الفريق في سوبر أبطال الكؤوس المصري السعودي.. الأهلي اعتذر عن مباراة الهلال بسبب ازدحام جدول مبارياته، فما ذنب الزمالك في استبعاده من المباراة التي يجب أن يلعبها رسميًّا كبطل لكأس مصر”.

وكانت تصريحات رئيس النادي الأهلي قد لاقت قبولًا من تركي آل الشيخ، وقال: “تلقيت ببالغ السعادة والتقدير طلب الاتحاد المصري، والأخ محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي لعب السوبر السعودي المصري على كأس الملك سلمان”.

واستكمل آل الشيخ حديثه عبر صفحته على “فيسبوك” قائلًا: “من هذا المنطلق، فإنني أرحب بالأشقاء الذين نكنّ المحبة لهم، وللأهلي وجمهوره، الذي أعتز أن أكون أحدهم.. وفي حال تحدد الموعد، سأكون أول الحاضرين للمباراة بإذن الله”.

وأصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، بيانًا يؤكد من خلاله إقامة مباراة السوبر السعودي المصري على كأس خادم الحرمين الشريفين بين ناديي الأهلي والاتحاد، يوم 27 نوفمبر، في القاهرة، تأكيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين في كافة المجالات.