بسبب الصليبي.. عموري يُغادر إلى برشلونة

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن سفر نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإماراتي الدولي عمر عبدالرحمن عموري إلى مدينة برشلونة الإسبانية، مساء اليوم الأربعاء.

وسيقوم الهلالي عمر عبدالرحمن عموري بعرض حالته على الطبيب رامون كوجات، الذي أشرف على برنامجه التأهيلي بعد عملية الرباط الصليبي السابقة.

ويُعد الطبيب رامون كوجات واحدًا من أفضل الأطباء المختصين في علاج إصابات الملاعب بالعالم، ويقصده النجوم البارزون؛ وفي مقدمتهم نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومواطنه سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي.

وكان عمر عبدالرحمن عموري قد تعرض لإصابة في الدقائق الأولى من مباراة الهلال والشباب في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها عمر عبدالرحمن عموري، إصابته بقطع في الرباط الصليبي؛ ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر تقريبًا.

ووجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ بعلاج عمر عبدالرحمن عموري بشكل عاجل في أفضل مستشفيات العالم، لعودته سريعًا إلى الملاعب.