بسبب تهديدات بوجود قنبلة.. إجلاء 11 ألف شخص من منتزه في ألمانيا
السلطات أمرت بإجلاء المواطنين من منتزه موفي بارك جيرماني

بسبب تهديدات بوجود قنبلة.. إجلاء 11 ألف شخص من منتزه في ألمانيا

2018/10/27
الساعة 2:07 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أجلت الشرطة الألمانية، مساء أمس الجمعة، رواد متنزه ترفيهي بمدينة بوتروب في ولاية شمال الراين ويستفاليا غرب البلاد بعد تهديد بزرع قنبلة بالمتنزه.

من جانبها قالت متحدثة باسم المدينة، إن “السلطات أمرت بإجلاء 11 ألف شخص من ساحة منتزه (موفي بارك جيرماني) بالولاية والمنطقة المحيطة”.

يذكر أن ألمانيا قد نجحت في إحباط 5 عمليات إرهابية خلال العام وتقوم بمراقبة 2300 مشتبه بالتطرف بشكل دوري.


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