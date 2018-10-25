بسبب قبلة الموت.. أم تفقد ابنتها بعد 8 أيام من ولادتها

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

توفيت طفلة أميركية حديثة الولادة بعد أن التقطت مرضًا خطيرًا بسبب قبلة الموت، والتي أدت إلى إصابتها بفيروس أسهم في تدمير خلايا المخ وأفقدها أي شهية لتناول الطعام.

وكانت أليزا روز فريند عمرها ثمانية أيام فقط عندما توفيت بعد تطوير فيروس الهربس الوليدي من فيروس HSV-1، وذلك حسب تصريحات والدتها التي أبرزته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأكدت أمها أبيجيل البالغة من العمر، 19 عامًا، أن أليزا كانت تتمتع بصحة جيدة خلال الـ 36 ساعة الأولى من حياتها قبل أن تصاب بالحمى وتصبح خاملة وتفتقد أي اهتمام بالغذاء.

وسرعان ما تدهورت صحة المولودة الجديدة، حيث كان المرض “يأكل رئتيها ودماغها”، مما يجعلها تكافح من أجل التنفس، بالإضافة إلى شعورها بنوبات قلبية صادمة.

وخلال فترة مرضها، أخبر الأطباء أبيجيل وزوجها تايلر هينسلي، البالغ من العمر 26 عامًا، أن هناك “أملاً حقيقياً” لإنقاذ الطفلة أليزا، إلا أن ذلك لم يتحقق ليعلن الأطباء أنهم سيوقفون استخدام الأجهزة التي دعمت حياتها خلال الفترة التي سبقت الوفاة.

وفي وقت لاحق، أخبروا فريند بأن ابنتها أصيبت بالعدوى بعد أن تم تقبيلها من قبل شخص مصاب بالفيروس، والذي يظهر عادة كقرحة باردة.

وقادت الأم المكلومة حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للتحذير من تقبيل الأطفال، مشددة على ضرورة أن يتم ذلك بعد غسل اليدين جيدًا.

وتفاعل مع الحملة أعداد مهولة من مستخدمي فيسبوك، ليصل إجمالي الذين ردوا في تعليقات على منشوراتها إلى نصف مليون شخص.