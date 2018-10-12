بشار رسن .. موهوب حرمته وفاة والدته من التألق في سوبر كلاسيكو

المواطن - مروة نبيل

خطف بشار رسن الأنظار إليه في مباراة العراق والأرجنتين بالأمس في افتتاح منافسات بطولة سوبر كلاسيكو التي أُقيمت على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

وظهر بشار رسن بمستوى مميز في مباراة العراق والأرجنتين الودية، وقدم فاصلًا مهاريًا لافتًا أمام لاعبي التانغو في الشوط الأول من لقاء سوبر كلاسيكو، بعدما راوغ أكثر من لاعب ومرر الكرة بين قدميه.

وفي لقطة مؤثرة للغاية، خرج بشار رسن في الدقيقة 68 من أحداث الشوط الثاني لمباراة العراق والأرجنتين بعد علمه بوفاة والدته عقب صراع طويل مع المرض، وسط مواساة من زملائه في أسود الرافدين.

وأكد المعلق الرياضي بلال علام خلال تعليقه على أحداث مباراة العراق والأرجنتين، أن بشار رسن لم يكن يعلم بوفاة والدته قبل انطلاق اللقاء، لذلك شارك كأساسي وتألق بشكل لافت في أحداث الشوط الأول.

وغادر بشار رسن بعثة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في السعودية، اليوم الجمعة، عائدًا إلى بلاده من أجل حضور عزاء والدته.

ويُعد بشار رسن صاحب الـ21 عامًا، واحدًا من اللاعبين المميزين، حيث يمتاز بالقوة والمهارة، ويُجيد اللعب في مركز الوسط، وكان يلعب في صفوف نادي القوة الجوية العراقي حتى عام 2017، ثم انتقل إلى فريق بيرسبرليس الإيراني.

ومثل بشار رسن الفئات السنية المختلفة لأسود الرافدين، وبدأ مشواره مع المنتخب العراقي الأول لكرة القدم في عام 2014، خلال مباراة بيرو الودية، والتي خسرها منتخب بلاده بهدفين دون رد.

مهارة بشار تخطف الأنظار..

لاعب المنتخب العراقي يقدم فاصل مهاري أمام نجوم التانجو#الأرجنتين_العراق#سوبر_كلاسيكو#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/DizTqmTNeW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 11, 2018