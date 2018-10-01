بشروط.. الاتصالات السعودية تطلق برنامج التدريب التعاوني بعدة تخصصات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) برنامج التدريب التعاوني (Co-op Training Program) بعدة تخصصات لحديثي التخرج، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية (الهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والتسويق، ونظم إدارة المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وعلوم الحاسب الآلي ، ونظم المعلومات، والقانون)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

1- الهندسة الصناعية.

2- الهندسة الكهربائية.

3- التسويق.

4- نظم إدارة المعلومات.

5- الموارد البشرية.

6- إدارة الأعمال / إدارة المشاريع.

7- المحاسبة.

8- المالية.

9- علوم الحاسب الآلي / نظم المعلومات.

10- القانون.

الشروط:

– حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.

– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.

مكان التدريب:

– مدينة الرياض.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2018/10/01م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).