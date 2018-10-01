بشروط.. الاتصالات السعودية تطلق برنامج التدريب التعاوني بعدة تخصصات

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) برنامج التدريب التعاوني (Co-op Training Program) بعدة تخصصات لحديثي التخرج، لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية (الهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والتسويق، ونظم إدارة المعلومات، والموارد البشرية، والمحاسبة، والمالية، وعلوم الحاسب الآلي ، ونظم المعلومات، والقانون)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التخصصات المطلوبة:
1- الهندسة الصناعية.
2- الهندسة الكهربائية.
3- التسويق.
4- نظم إدارة المعلومات.
5- الموارد البشرية.
6- إدارة الأعمال / إدارة المشاريع.
7- المحاسبة.
8- المالية.
9- علوم الحاسب الآلي / نظم المعلومات.
10- القانون.
الشروط:
– حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات الموضحة أعلاه.
– إجادة اللغة الإنجليزية والعربية.
مكان التدريب:
– مدينة الرياض.
موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 2018/10/01م، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).