بشروط.. التعليم تفتح باب الإيفاد للدكتوراه للبنات والتمديد للجنسين

المواطن - الرياض

فتحت وزارة التعليم، اليوم الخميس، باب الترشيح للدراسة بنظام الإيفاد لدرجة الدكتوراه للبنات فقط، والتمديد للإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1439/1440 للبنين والبنات.

واشترطت الوزارة ألا يتعدى التمديد فصلا دراسيا واحدا للماجستير، وفصلين دراسيين للدكتوراه.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم، وتضمن التعميم فتح الترشح للإيفاد لدرجة الدكتوراه/ للبنات فقط ( للطلبات الجديدة ولمن بدأت الدراسة بمستند نظامي).

ووجهت “التعليم” بمراعاة النقاط التالية: التقيد بالأعداد والتخصصات المحددة والواردة بخطة الإيفاد والترشيح لها في المنطقة /المحافظة مع ضرورة تحديد العمل، التي تمارسه المرشحة بعد حصولها على المؤهل في استمارة الترشيح لجميع المرشحات، وكذلك التأكد من استيفاء كافة النماذج، ومطابقة الشروط والضوابط الواردة بالتعميم ، مع ضرورة إضافة الخطة الدراسية المنهجية كاملة ضمن أوراق الترشح، وإجراء المفاضلة بين المتقدمات على مستوى المنطقة أو المحافظة.

وأعلن التعميم عن التمديد للإيفاد (للبنين والبنات) للفصل الثاني فقط من العام الدراسي 1439/1440 (للبنين والبنات) والتأكد من استحقاق المرشح /ة للتمديد بحيث لا يتعدى ذلك فصلا دراسيا واحد لدراسة الماجستير وفصلين دراسيين للدكتوراه:

وطالبات الوزارة برفع جميع متطلبات الترشح للدراسة والتمديد للإيفاد إلى الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في موعد أقصاه يوم الخميس 16/2/1440،من خلال الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر .

ودعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلةً في إدارة التدريب والابتعاث شاغلات الوظائف التعليمية الراغبات الترشح للحصول على مؤهل أعلى، أو تمديد الإيفاد لسرعة استكمال أوراقهن.