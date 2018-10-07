بشروط.. الخدمات الأرضية توفر وظائف للرجال في ساحة المطار

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف رجالية شاغرة، بمسمى (سائق في ساحة المطار – Ramp Driver)، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمنطقة مكة المكرمة، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– سائق في ساحة المطار (Ramp Driver).
الوصف الوظيفي
– الالتزام التام بالنواحي الأمنية والأنظمة خلال تقديم الخدمات للطائرات.
– المتابعة الدورية لقطع غيار المركبات وإكسسواراتها ومتابعة مواعيد الصيانة في وقتها.
– نقل الموظفين في الساحة مع الامتثال للسلامة والإجراءات حسب أنظمة الشركة.
– التأكد من حصول التصاريح، الوثائق والرخص اللازمة والتأكد من صلاحيتها قبل دخول المناطق المحظورة.
– الالتزام بجداول العمل والنوبات والواجبات مع الالتزام بزي الشركة الموحد والمظهر اللائق.
– القيام بالمهام المطلوبة بالإضافة إلى أي مهام متعلقة بعمله حسب توجيهات رئيسه المباشر.
الشروط العامة:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
3- مهارات الاتصال.
4- القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.
موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2018/10/07م وينتهي بتاريخ 2018/10/21م، من خلال الرابط التالي (هنا).