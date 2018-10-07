بشروط.. الخدمات الأرضية توفر وظائف للرجال في ساحة المطار

المواطن - الرياض

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف رجالية شاغرة، بمسمى (سائق في ساحة المطار – Ramp Driver)، لحملة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعمل بمنطقة مكة المكرمة، وذلك وفقاً للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– سائق في ساحة المطار (Ramp Driver).

الوصف الوظيفي

– الالتزام التام بالنواحي الأمنية والأنظمة خلال تقديم الخدمات للطائرات.

– المتابعة الدورية لقطع غيار المركبات وإكسسواراتها ومتابعة مواعيد الصيانة في وقتها.

– نقل الموظفين في الساحة مع الامتثال للسلامة والإجراءات حسب أنظمة الشركة.

– التأكد من حصول التصاريح، الوثائق والرخص اللازمة والتأكد من صلاحيتها قبل دخول المناطق المحظورة.

– الالتزام بجداول العمل والنوبات والواجبات مع الالتزام بزي الشركة الموحد والمظهر اللائق.

– القيام بالمهام المطلوبة بالإضافة إلى أي مهام متعلقة بعمله حسب توجيهات رئيسه المباشر.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

3- مهارات الاتصال.

4- القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2018/10/07م وينتهي بتاريخ 2018/10/21م، من خلال الرابط التالي (هنا).