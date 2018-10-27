بشروط.. جامعة القصيم تعلن حاجتها لمدربات تعليم قيادة

المواطن - متابعة

أعلنت جامعة القصيم، اليوم الجمعة، عن حاجتها لمدربات قيادة سيارات للعمل في مقر المدرسة بالقصيم ممن تنطبق عليهم الشروط الآتية:

أن تكون المتقدمة حاصلة على الثانوية العامة فما فوق.

أن يكون عمرها مابين 22-44 عامًا.

أن تجيد مهارة قيادة السيارة.

أن لايكون قد صدر بحقها أي حكم قضائي.

الأفضلية لمن لديها خبرة عمل (مدربة قيادة سيارات) أو حاصلة على شهادة مدرب معتمد في قيادة السيارات أو حاصلة على دورات تدريبية في السلامة المرورية أو قيادة السيارات.

اجتياز المقابلة الشخصية والدورات التدريبية.

للتقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية عبر الايميل:

[email protected]