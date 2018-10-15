بشروط.. غرفة حائل تعلن عن توفر وظيفة قيادية شاغرة

المواطن - حائل

أعلنت غرفة حائل توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى (أمين عام) لحملة الشهادة الجامعية في تخصص اقتصاد أو إدارة أعمال أو محاسبة أو تخصص له ارتباط بالوظيفة، واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ولديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في منصب قيادي مشابه، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أمين عام.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على الشهادة الجامعية في تخصص اقتصاد أو إدارة أعمال أو محاسبة أو تخصص له ارتباط بالوظيفة.

3- لديه خبرة لا تقل عن عشر سنوات في منصب قيادي مشابه.

4- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

5- الإلمام بمهارات التسويق والعلاقات العامة واستخدام الحاسب الآلي.

6- شخصية قيادية وعملية تهتم بتحقيق النتائج والعمل بروح الفريق.

7- الإلمام بأساليب إدارة الأفراد الحديثة وإدارة المشاريع وإدارة الوقت وإعداد التقارير.

موعد وطريقة التقديم: التقديم متاح الآن وينتهي يوم الخميس بتاريخ 2018/10/25م، على أن ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]