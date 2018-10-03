بشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

بشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

2018/10/03
الساعة 10:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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جامعة الملك عبدالعزيز
المواطن - الرياض

أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة بكلية العلوم الطبية التطبيقية، عن توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ) ذات الرقم (75) بمسمى (عامل) ترغب الكلية في إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقًا للشروط والمواعيد الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– عامل (فئة أ).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- ألا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة.

4- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا.

5- أن يقبل العمل بمهام مراسل بموجب تعهد خطي.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم بتاريخ 01/ 02/ 1440هـ ولمدة يومين (من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 1:00 ظهرًا).

مكان التقديم:

– بمكتب سكرتير مدير إدارة الكلية الأستاذ/ علي العرياني- بالدور الثاني، ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

 


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