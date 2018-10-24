بشروط.. وظائف شاغرة لحراس المدارس في تعليم النماص

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة النماص، ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف لحراس بمسمى “حارس أمن للمدارس” على شركة شبلا للحراسات الأمنية، وذلك للعمل بمدارس البنات التابعة للإدارة.

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

. الأولوية للذين ألغيت عقودهم (الأجر اليومي).

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. ألا يقل عمره عن (30) عامًا، ولا يزيد على (55) عامًا.

. الشهادة الابتدائية، ويفضل من لديه مؤهل أعلى.

. أن يكون حسن السيرة والسلوك (شهادة حسن سيرة وسلوك).

. خلو سجلات المتقدم من السوابق لدى الجهات الأمنية.

. أن يكون لائقًا طبيًّا (شهادة طبية).

. ألا يكون مرتبطًا بوظيفة أخرى.

. الالتزام بالسلوك العام والضوابط التي تفرضها الجهة المستفيدة أو تتطلبها أهمية وخصوصية الموقع.

. التقيد بالزي المحدد لأداء العمل الأمني.

. العمل في مدارس البنات، أو أي مدرسة تحددها الشركة، أو إدارة التعليم.

وأوضحت الإدارة أن على الراغبين التقدم بأوراقهم كاملة إلى إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم النماص، علمًا بأن آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الخميس الموافق 30 صفر 1440هـ.