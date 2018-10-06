بشروط.. وظائف على بند المستخدمين بصحة حفرالباطن ‎

المواطن - حفر الباطن

أعلنت صحة حفرالباطن عن توفر عدد من الوظائف على بند المستخدمين حسب الشروط منها أن يكون سعودي الجنسية وحسن السيرة والسلوك وأن لا توجد لديه سوابق لدى الجهات الأمنية وأن يكون لائقاً طبياً وأن يقوم بكافة المهام والواجبات الوظيفية المعين عليها وفق الشروط .

ومن الشروط أيضا أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية بعد المفاضلة واجتياز الكشف الطبي وأن يكون عمر المتقدم عن ١٨سنة فما فوق وأن لا يقل المؤهل عن الكفاءة المتوسطة.

الجدير بالذكر بأن التقديم يبدأ يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/١/٢٧ ولمدة ثلاثة أيام بمقر مديرية الشؤون الصحية بحفرالباطن في إدارة الموارد البشرية.