بشرى لحملة البكالوريوس والماجستير.. وظائف شاغرة بـ”التصنيع الوطنية” في الرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية -عبر موقعها الإلكتروني – عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

أخصائي أول- تطوير التسويق: درجة البكالوريوس في تخصصات: (البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية).

مدير- قسم تطوير التسويق: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية).

وأفادت الشركة بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 18 أكتوبر 2018م.