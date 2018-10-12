بطل العالم يُغازل ريال مدريد

المواطن - محمد سمعه

يأمل النجم الفرنسي بول بوغبا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في الانتقال لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني في يناير المقبل.

وكانت تقارير صحافية إسبانية، أكدت أن بوغبا يرغب في الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد؛ بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

واتفق بوغبا مع وكيل أعماله مينو رايولا على الانتقال إلى ريال مدريد في شهر يناير القادم مع بداية فترة الانتقالات الشتوية.

وكان بوغبا انضم إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

وساهم بوغبا بصورة كبيرة في فوز المنتخب الفرنسي ببطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في روسيا.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة الإسباني، كان حاول التعاقد مع بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، لكن مانشستر يونايتد رفض التفريط في اللاعب.

كما كان يوفنتوس الإيطالي أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع بوغبا في حال قرر ترك مانشستر يونايتد.