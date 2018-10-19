بعثة أخضر المبارزة في ضيافة سفير المملكة بالفلبين

المواطن - مانيلا

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الفلبين، الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، حفل عشاء لبعثة المنتخب السعودي للمبارزة التي يترأسها فيصل الدوسري، حيث يشارك المنتخب حاليًّا في البطولة الآسيوية تحت 23 سنة بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

ورحب السفير الدكتور عبدالله البصيري بالبعثة، موضحًا أن السفارة السعودية في الفلبين تولي اهتمامًا كبيرًا بالبعثات السعودية بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونوه بالانضباط والظهور المميز للبعثات السعودية ليؤكدوا أنهم خير ممثل للمملكة العربية السعودية.

وأكد سفير المملكة لدى الفلبين أن الرياضة السعودية تعيش أزهى عصرها في ظل دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، بمتابعة من معالي رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ.

من جهته، قدم فيصل الدوسري رئيس البعثة شكره للسفير على حسن الاستقبال وكافة التسهيلات التي وجدتها البعثة منذ وصولها إلى الفلبين والتي ساهمت في تهيئة اللاعبين بالبطولة.

على الصعيد ذاته، يخوض المنتخب السعودي للمبارزة يوم غد السبت منافسات سلاح الأبيه (فرق)، حيث يمثل الأخضر السعودي كل من أحمد آل حسين وفيصل عابد وجواد الداود وسلطان العميري.