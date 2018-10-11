بعدما بدأ رحلة علاجية جديدة.. الدعوات تُحيط تركي آل الشيخ

المواطن - مروة نبيل

بدأ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ مرحلة علاجية جديدة خلال الفترة الحالية، حيث يتواجد في الولايات المتحدة، بعد تعرضه لوعكة صحية لم يتم الكشف عن تفاصيلها حتى الآن.

وقال الإعلامي وليد الفراج عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في هذه اللحظات كل الدعوات للغالي معالي المستشار تركي آل الشيخ مع مرحلة علاجية جديدة، الله يخفف عليك في هذه الساعات، الآلام صعبة لكن بإذن الله قدامك العافية”.

وتابع الإعلامي الرياضي تغريدته قائلًا: “وتكفيك دعوات المئات من العائلات والأشخاص الذين وقفت معهم في أصعب حالاتهم الصحية والمعيشية”.

وبعدما أعلن الفراج عن بدء تركي آل الشيخ لرحلة علاجية جديدة، حرص الإعلاميون والجماهير على مساندة ودعم رئيس الهيئة العامة للرياضة والدعاء له بالشفاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب الناقد الرياضي عبد الكريم الحمد: “الله يشفيه ويعافيه ويرجع سالم غانم لوطنه”، وقال الإعلامي الرياضي معن القويعي: “الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة ويرده لأهله وأحبابه ولنا وهو بأتم صحته وعافيته”.

وقال “سراب الصبح”: “والله يابو ناصر أنت البطل حتى في مرضك همك إسعاد شباب وطنك ربي يشفيك ويعافيك يا أسد الرياضة العربية”، وكتب عزيز: “نختلف أو نتفق على أبو ناصر بالأخير ….. هو أخونا وأسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين قدامك العافية”.

وعلق الإداري السابق بنادي أُحد خالد الترجمي قائلًا: ” أذهب البأس ربّ النّاس، واشفِ وأنت الشّافي، لا شفاء إلّا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، بيدك الشّفاء، ولا كاشف له إلّا أنت يا ربّ العالمين، اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي تركي آل الشيخ وتمدّه بالصّحة والعافية”.

وتابع أحمد عواد الرفاعي: “اللهم يا واسع العطاء ويا منزل الشفاء ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء اشف عبدك {تركي آل الشيخ} أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك . اللهم اشفيه شفاء لا يغادر سقمًا”.