بعد أن طلبها ترامب .. تركيا تنفي تسليم أية تسجيلات صوتية في قضية خاشقجي

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية التركي أن بلاده لم تقدم أية تسجيلات صوتية لأي طرف في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول قبل أكثر من أسبوعين.

وتعهد جاويش أوغلو في بيان له اليوم بالكشف عن نتائج التحقيق في القضية للعالم بشكل شفاف.

وطلبت الولايات المتحدة من تركيا أمس تقديم أية تسجيلات لديها قد تكشف مصير خاشقجي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية “طلبنا من تركيا الاطلاع على التسجيلات، إذا كانت موجودة”.

واختفى خاشقجي في الثاني من الشهر الجاري وطلبت المملكة من تركيا تشكيل فريق تحقيق مشترك لكشف غموض القضية.