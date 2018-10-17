بعد إعادة العلاوة السنوية .. تساؤلات بشأن 1000 بدل غلاء المعيشة

المواطن - الرياض

فتح أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بشأن إعادة العلاوة السنوية الباب للعديد من التساؤلات بشأن بدل غلاء المعيشة للمواطنين والعسكريين ولأصحاب المعاش التقاعدي ومستفيدي الضمان الاجتماعي، وهل سيستمر هذا البدل لسنة أخرى ؟

وكان الأمر الملكي الكريم يوم 6 يناير الماضي برقم (أ/86) وتاريخ 18 / 04 / 1439هـ تضمن صرف بدل غلاء معيشة شهري قدره ألف ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة سنة وإضافة بدل غلاء معيشة شهري قدره خمسمائة ريال للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين لمدة سنة وبدل غلاء معيشة للمخصص الشهري لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة.

ويستفاد من بدل غلاء المعيشة الملايين من المواطنين، سواء موظفين أو من هم على المعاش التقاعدي أو مستفيدي الضمان، وبالنسبة إلى هؤلاء بمبلغ 1000 ريال أو 500 ريال له أثر ملموس على المعيشة، وإن كانت ثقتهم في القيادة هي الأكبر والدليل الأوامر الملكية التي تأتي دوماً في صالحهم وتؤكد أنهم في “قلب وعقل” خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.