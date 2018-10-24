بعد تدخل آل الشيخ.. أزمة عبدالغني ومعاذ تقترب من الانتهاء

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن أزمة قائد نادي أُحد حسين عبدالغني مع نجم فرق الاتحاد حسن معاذ، اقتربت من الانتهاء بعد تدخل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “طلبت من الكابتن حسين عبدالغني والكابتن حسن معاذ الحضور لي يوم الأحد”، الأمر الذي أسعد الجماهير التي توقعت بقُرب انتهاء الأزمة.

وتُمني الجماهير الاتحادية النفس بحل أزمة حسن معاذ مع حسين عبدالغني بعد تدخل تركي آل الشيخ، وتقليل العقوبة الموقعة عليه، أملًا في عودته للمشاركة مع العميد سريعًا.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى الشجار الذي وقع بين حسن معاذ وقائد أُحد بعد مباراة الفريقين، حيث انتظر لاعب الاتحاد النجم حسين عبدالغني في النفق المؤدي إلى غرفة خلع اللاعبين، وانهال عليه بالضرب، وتدخل مدرب العميد بيليتش وبعض المتواجدين لفض الاشتباك.

وتحول عراك حسن معاذ وقائد فريق أُحد إلى الشرطة المتواجدة في إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “ملعب الجوهرة المشعة”، حيث حرر حسين عبدالغني محضرًا ورفض التنازل عنه.

وأعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف نجم فريق الاتحاد حسن معاذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى تغريمه 100 ألف ريال.