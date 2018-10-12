بعد تراجع الشهود.. تركيا ترفع الإقامة الجبرية عن القس الأمريكي

المواطن - متابعة

شهدت قضية القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برانسون تحولا دراماتيكيًا بعد أن طالب المدعي العام التركي بإلغاء شروط الرقابة القضائية ورفع الإقامة الجبرية عن القس المتهم بدعم الإرهاب و”التجسس”.

ومثل القس الأمريكي أندرو برانسون في جلسة جديدة أمام القضاء في إزمير اليوم وسط ضغوط أمريكية، وتكهنات باحتمال اتفاق أنقرة وواشنطن على إنهاء أزمته.

وقال تجيم هالافورت محامي برانسون: “نطالب بأن ترفع عنه الإقامة الجبرية وإجراءات منع مغادرة البلاد”.

وأضاف: “نؤمن بأنه منذ البداية ليست هناك أي شكوك جرمية قوية ضده في هذا الملف. لا يوجد أي دليل ضده في هذا الملف”.

وذكرت وسائل إعلام أن 4 شهود في قضية القس تراجعوا خلال المحاكمة عن إفاداتهم السابقة، وقالوا إنه إما أسيء فهمهم، أو إن ما ذكروه سمعوه في وسائل إعلام، وإنهم ليسوا مصدر هذه الإفادات.