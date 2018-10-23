بعد تعادل طاجيكستان وماليزيا.. الأخضر إلى ربع نهائي الآسيوية

المواطن - مروة نبيل

ضمن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2018 المُقامة حاليًا في إندونيسيا.

وتمكن المنتخب السعودي تحت 19 عامًا من الفوز على الصين بهدف دون رد في الجولة الثانية من كأس آسيا 2018، تعادل طاجيكستان وماليزيا إيجابيًا بهدفين لكل منهما.

وبعد نتائج مباريات اليوم، حسم الأخضر الشاب التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2018، قبل مواجهته المقبلة أمام طاجيكستان في الجولة الثالثة، والمُقرر إقامتها، يوم الجمعة المقبل.

ويتصدر الأخضر الشاب مجموعته في بطولة كأس آسيا 2018 برصيد 6 نقاط، يليه طاجيكستان برصيد 4 نقاط، وحل المنتخب الماليزي ثالثًا بنقطة واحدة، وتتذيل الصين الترتيب بدون نقاط.

ويسعى المنتخب السعودي تحت 19 عامًا للمنافسة على لقب بطولة كأس آسيا 2018، وحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.