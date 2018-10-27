بعد خماسية الباطن .. التعاون راحة اليوم

المواطن - مروة نبيل

منح المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون راحة، اليوم السبت، على أن يعاود التدريبات الجماعية، مساء غد الأحد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون للقاء نظيره أُحد، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، في الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون قد حقق فوزًا عريضًا على مضيفه الباطن بخماسية دون رد، في الجولة السابعة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليحصد ثلاث نقاط هامة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز السادس في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 12 نقطة.