بعد دعمه الاتحاد السكندري.. مصيلحي يدعو آل الشيخ لزيارة النادي

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، الشكر إلى رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ؛ لدعمه النادي خاصة أنه لعب دورًا كبيرًا لمشاركته في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن قانونية مشاركة ثنائي الاتحاد السكندري رزاق سيسه وأحمد داود ضد الزمالك في منافسات دور الـ16، وذلك وفقًا للوائح بطولة كأس زايد للأندية الأبطال؛ ما دفع محمد مصيلحي لتوجيه الشكر إلى آل الشيخ.

وأصدر رئيس نادي الاتحاد السكندري، محمد مصيلحي، بيانًا رسميًّا يدعو فيه تركي آل الشيخ لزيارة النادي، جاء فيه: “ندعوك للتواجد بين جموع جماهير الاتحاد التي تُقدر كل محب وعاشق لسيد البلد، وسيكون الاستقبال يليق بالمكانة الكبيرة للمستشار وبجماهير الثغر العظيمة”.

وتابع: “أن شعبية وجماهيرية هذا النادي العريق هي الدافع الكبير نحو اهتمام شخصية بحجم وثقل المستشار تركي آل شيخ، والذي كان له دور كبير في مشاركة نادي الاتحاد السكندري في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، ودائمًا ما يحرص على تهنئة جماهيره عند تحقيق الانتصار في هذه البطولة”.

ويلعب الثنائي سيسه وداود في صفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة من نادي الزمالك؛ ما يمنع مشاركتهما ضده في مباريات الفريقين المحلية والإفريقية، وفقًا لنص الاتفاق بين الفريقين، ولكن تمت الموافقة على لعبهما في كأس زايد باعتبارها ودية.