بعد سداسية الأهلي.. راموس وأليمان الاتفاق الأفضل في الجولة

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن الفائزين بجوائز الأفضل في الجولة السادسة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتوج الأوروغوياني ليوناردو راموس كأفضل مدرب في الجولة السادسة، بعدما قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لتحقيق فوز عريض على الأهلي بسداسية مقابل هدفين، ليحتل فارس الدهناء المركز الخامس برصيد 11 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة أمام الهلال.

وانتزع نجم الاتفاق، الأوروغوياني برايان أليمان جائزة أفضل لاعب في الجولة الماضية، بعد تألقه اللافت أمام النادي الأهلي، حيث أحرز الهدف الرابع، وصنع هدفين آخرين، ووصلت نسبة دقة تمريراته في اللقاء لـ73%.

وحصل جمهور نادي الوحدة على لقب الجمهور المثالي في الجولة السادسة، بعد حضورهم المميز في المباراة الأخيرة أمام الفيحاء، والتي انتهت بفوز فرسان مكة بهدفين مقابل هدف، ليحتلوا المركز الرابع في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.